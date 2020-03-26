الرئاسة الفرنسية تعلن تحرير ثلاث رهائن فرنسيين وعراقي في العراق

أعلنت الرئاسة الفرنسية عن تحرير ثلاثة فرنسيين وعراقي اختطفوا في بغداد يوم 20 كانون الثاني 2020، وهم يعملون في منظمة "اس او اس كريستيان دوريون" غير الحكومية.
وورد في بيان موجز للرئاسة انه "بذلت فرنسا قصارى جهدها لتحقيق هذه النتيجة، ويعبر رئيس الجمهورية عن امتنانه للسلطات العراقية على تعاونها".
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