اخبار العالم

الرئاسة الفرنسية تعلن تحرير ثلاث رهائن فرنسيين وعراقي في العراق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت ​الرئاسة الفرنسية​ عن تحرير ثلاثة فرنسيين وعراقي اختطفوا في بغداد يوم 20 كانون الثاني 2020، وهم يعملون في منظمة "اس او اس كريستيان دوريون" غير الحكومية.

وورد في بيان موجز للرئاسة انه "بذلت فرنسا قصارى جهدها لتحقيق هذه النتيجة، ويعبر رئيس الجمهورية عن امتنانه للسلطات ​العراق​ية على تعاونها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة الفرنسية تعلن تحرير ثلاث رهائن فرنسيين وعراقي في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا