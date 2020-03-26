السلطات التركية: تسجيل 1196 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​السلطات التركية​ تسجيل 1196 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين في البلاد إلى 3629 حالة. كما أكدت السلطات ارتفاع عدد الوفيات بهذا الفيروس إلى 75 حالة.

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