"روسيا اليوم": ترامب يعلن ولاية إلينوي الأميركية منطقة كوارث

أفادت قناة "​روسيا اليوم​" بأن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أعلن ولاية إلينوي الأميركية منطفقة كوارث، بسبب تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد فيها.

وكان الرئيس الأميركي أعلن في وقت سابق ولاية نيويورك التي تعتبر الأكثر تأثراً من الفيروس منطقة كوارث، معتبراً أن الوضح فيها عقب تفشي كورونا كارثي.

بالتوازي، كانت سلطات نيويورك أعلنت تسجيل 100 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، في وقت أكد حاكم الولاية أن "معدل الإصابات يتزايد بشكل كبير، مما يجعلنا نحتاج إلى 140 ألف سرير".