وول ستريت جورنال: الحكومة الأميركية قد تتمكن من حيازة حصص في شركات الطيران

أفادت صحيفة ​وول ستريت جورنال​ أنّ "الحكومة الفدرالية الأميركية قد تتمكن من شراء حصص في شركات الطيران مقابل تقديمها مساعدات ب50 مليار دولار لدعمها في مواجهة وباء ​كورونا​ المستجد.

واكد متحدث باسم شركة "ساوث وست" الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية إنّه "من المبكر التعليق"، لافتاً إلى أنّ القانون الذي جرى التصويت عليه ضخم "ويتضمن العديد من التعقيدات والفوارق الدقيقة".

وليل الأربعاء إلى الخميس، وافق مجلس الشيوخ بالإجماع على خطة "تاريخية" بقيمة ألفي مليار دولار لدعم أول اقتصاد في العالم في ظل تفشي كورونا المستجد.