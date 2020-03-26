الصليب الأحمر والهلال الأحمر يوجهان دعوة لجمع 825 مليون دولار لمواجهة كورونا

وجه ​الصليب الأحمر​ و​الهلال الأحمر​ دعوة لجمع 825 مليون دولار من أجل مساعدة الناس الأكثر ضعفاً في مواجهة جائحة ​كورونا​. وامل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جمع 550 مليون فرنك سويسري (517 مليون دولار، 470 مليون يورو). من جهتها، طلبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 250 مليون فرنك سويسري لمهامها في مناطق النزاع والعنف، لمعاضدة جهود الهياكل الطبية ومراكز الاحتجاز، والحد من انتشار المرض بين ​النازحين​ وضمان حصولهم على الرعاية الصحية.

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