السلطات الإسرائيلية: ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا إلى 2693 حالة

أعلنت السلطات البإسرائيلية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد إلى 2693 حالة.
بالتوازي، أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 8 حالات، عقب تسجيل ثلاث وفيات جديدة.
وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق من هذا اليوم، تسجيل 171 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين عقب ذلك إلى 2666 حالة.
من جهته، دعا زعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس، إثر انتخابه رئيسا للكنيست الإسرائيلي إلى حكومة طوارئ مشتركة بينه وبين بنيامين نتانياهو.
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