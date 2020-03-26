تسجيل أكثر من 4000 إصابة بكورونا في أميركا خلال الساعات الثلاث الأخيرة

افادت قناة "الجزيرة" عن "تسجيل أكثر من 4000 إصابة ب​فيروس كورونا​ في ​الولايات المتحدة​ خلال الساعات الثلاث الأخيرة".

وفي وقت سابق أشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى أنه "أمامنا أسابيع عصيبة في ​نيويورك​ بسبب انتشار ​فيروس كورونا​، فالوضع في هناك هو أكبر مشكلة تواجهنا حتى الآن، وأقوم بكل ما يمكن لمساعدة ولاية نيويورك التي تعاني ظروفا هي الأصعب".

وأكد الرئيس الأميركي في حديث تلفزيوني، بأن "الديمقراطيين والجمهوريين على وشك إقرار حزمة المساعدات التي تتضمن إعانات للعمال والعائلات، و​الكونغرس​ يقترب من إقرار حزمة الإنقاذ الخاصة بكورونا وستكون الأكبر في التاريخ لتحفيز ​الاقتصاد​، مؤكداً أنه ليس مضطراً "لاستخدام قانون إنتاج الدفاع".