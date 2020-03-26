سامي الجميل: من واجبات الدولة اعادة ابنائها الى بلدهم

أكد رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "من واجبات الدولة اعادة ابنائها الى بلدهم، ان كانوا معافين أو مصابين، ومن واجباتها أخذ الاحتياطات لتأمين ذلك".
وأشار الجميل إلى أن "بعضهم لا يملك تأميناً صحياً أو هو موجود في دول مستشفياتها دون المستوى المقبول والبعض الآخر لا قدرة له على دفع ثمن الإقامة في فندق أو شقة مستأجرة لمدة اطول".
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