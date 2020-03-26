اشكال داخل أحد الأفران في منطقة المعاملتين

انتشر عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، فيديو يوثّقُ إشكالاً حصل داخل أحد الأفران في منطقة ​المعاملتين​. وتحدثت بعض المعلومات عن أن السبب يعود إلى خلاف بين أحد العمال السابقين في الفرن ورب العمل، الأمر الذي دفع الأول إلى القيام بعمليات تخريب وتكسير في الداخل.

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