إتحاد بلديات وادي خالد أعلن عن اقفال طريق المونسة الرابط بين منطقتي وادي خالد وجبل اكروم

أعلن اتحاد بلديات وادي خالد اقفال طريق المونسة الرابط بين منطقتي وادي خالد وجبل اكروم على أثر تفشي فيروس كورونا وبناء على ما اتخذته الحكومة اللبنانية من قرارات للحد والحماية من انتشاره ومنها عدم التنقل بين المناطق.
ولفت الاتحاد في بيان له إلى "اننا حاولنا جاهدين كل من جهته ابقاء الطرقات مفتوحة بين وادي خالد اكروم من جهة المونسة وجرمنايا تحت إشراف شرطة البلديات والمتطوعين ولم نتمكن من ضبط الأمور، وقد حصلت إشكالات عدة نحن بغنى عنها.
وانطلاقا من حرصنا على سلامة الجميع وتفويت الفرصة على أي عمل يضر بعلاقة الجوار استقر الرأي على إقفال طريق المونسة وادي خالد بساتر ترابي من كل جهة وكذلك طريق جرمنايا السهلة، وستبقى الطرقات مقفلة لغاية 12 نسيان 2020".
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