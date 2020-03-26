منال عبد الصمد: منع التجول يستثنى منه الإعلاميون

أفادت وزيرة الاعلام ​منال عبد الصمد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "‏في ظل الإجراءات الإضافية التي اتخذتها ​الحكومة اللبنانية​ بشأن ساعات منع التجول، فإن هذا المنع يستثنى منه الإعلاميون شرط أن يبرزوا بطاقات عملهم عند الحاجة للقوى الأمنية".

وأضافت: "كما يستثنى من المنع الطاقم التعليمي ممن يساهمون في حملة التعليم الإفتراضي عبر القنوات المحلية".

وكانت وزيرة الإعلام أعلنت، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن المجلس أقر تمديد التعبئة العامة حتى 12 نيسان المقبل، لافتة إلى أن من ضمن الاجراءات لضبط حركة التنقل سيتم اقفال المؤسسات والمحال من الساعة 7 مساء كل يوم حتى الـ5 صباحا مع استثناءات سيتم الاعلان عنها.

واشارت الى ان مجلس الوزراء اكد متابعة تجهيز المستشفيات الحكومية من ضمن قرض البنك الدولي وبعض المساهمات والتبرعات، واقر سلفة خزينة بقيمة 75 مليار ليرة للهيئة العليا للاغاثة ومتابعة الدرس بمشروع الكابيتال كونترول.