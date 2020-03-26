حسن: 7 بالمئة من الحالات المصابة بكورونا في لبنان غير معروفة المصدر و18 بالمئة قيد التقصي

أعلن وزير الصحة ​حمد حسن​ في حديث تلفزيوني "أننا حجزنا ٥٠ الف علبة من دواء كلوروكين الذي اقر استخدامه في فرنسا بتوصية من ​وزارة الصحة​ الفرنسية، وهذا العدد أكبر مما يحتاجه لبنان في أسوأ السناريوهات".



وأوضح حسن أنه "ليس كل شخص متقدم في العمر هناك خطورة على حياته بل من لديه امراض مزمنة فقط، ولكن يجب ان يتم التعاطي مع كبار السن بحذر"، لافتا الى ان "المصابين بكورونا علميا من المفترض أن لا يصابوا بالفيروس مرة أخرى ونحن بانتظار الدراسات في هذا الشأن".

وكشف حسن أن "27 بالمئة من الحالات المصابة ب​فيروس كورونا​ في لبنان هي من الاشخاص الوافدين و 48 بالمئة من المخالطين و18 بالمئة هي حالات قيد التقصي و 7 بالمئة هي حالات غير معروفة المصدر".

ورأى حسن أن "الالتزام بالحجر المنزلي فيه خلاص للمجتمع اللبناني الذي اظهر درجة عالية من الوعي"، معتبرا ان "المناكفات السياسية والحسابات الضيقة يجب ان تبقى جانبا وعلينا ان نتكاتف في هذه المرحلة لنتجاوز المحنة".