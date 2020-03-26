اعتبر عضو القيادة القطرية لـ"حزب البعث العربي الإشتراكي" محمد شاكر القواس، في رد له على كلام رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، أن "قدر لبنان والشعب اللبناني أن يتحمل تبعات حكوماته السابقة وسياساتها التآمرية على سوريا وشعبها، إضافة لسياساتها الإقتصادية وهندساتها المالية الفاشلة التي أوصلت لبنان وشعبه إلى هذا الدرك الأسفل الذي وصلنا إليه".
ورأى القواس أن "من حق الدولة السورية أن تحمي مجتمعها وحدودها من جميع الوافدين من بلاد العالم أجمعين، وليتحمل الجميع مسؤولية سياسات حكوماتهم في استخدام النازحين واستغلال جهلهم وأوضاعهم الإنسانية تنفيذاً للمشروع الأميركي وأدواته في المنطقة للتآمر على سوريا وقيادتها وشعبها وعلى تاريخ المنطقة وحاضرها ومستقبلها".
كانت هذه تفاصيل خبر القواس لباسيل: قدر لبنان أن يتحمل تآمر وسياسات حكوماته السابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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