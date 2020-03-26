رياض سلامة: التعميم الأخير يشمل جميع أنواع القروض

أوضح حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، في حديث تلفزيوني، أن كل من لديه ديون تستحق في أشهر اذار ونيسان وأيار من الممكن أن يستفيد من التعميم الأخير الصادر عن مصرف لبنان، لافتاً إلى أنه إذا تأخرت المعاملة من الممكن أن يصل إلى شهر حزيران.

وأشار سلامة إلى أن على المعني الإتصال بالمصرف الذي يتعامل معه، مؤكداً أن التعميم إلزامي والمصرف لديه مصلحة بالتعامل مع العميل إذا كان لديه تعثر.

وفي حين أوضح أن هذا التعميم يشمل جميع أنواع ​القروض​، لفت إلى أن المصرف سيأخذ الأموال من مصرف لبنان بصفر بالمئة فائدة، ثم يدفع عن العميل الذي يقسط المبلغ على مدى 5 سنوات بصفر بالمئة فائدة أيضاً.

واوضح سلامة انه "طلبنا ان يصار إلى دفع الرواتب من خلال المصرف حتى لا تستفيد الشركات من الاموال من دون ان تصرفها لموظفيها".