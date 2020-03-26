مدير مستشفى بشري الحكومي : تقرر اقفال المستشفى بعد اصابة احد الاطباء بكورونا

أعلن مدير ​مستشفى​ بشري الحكومي آدي لظم، في بيان، أنه "بعد أن تبين أن أحد الأطباء العاملين في مستشفى بشري الحكومي مصاب بفيروس COVID-19، قررت إدارة المستشفى إقفال مستشفى بشري الحكومي في محلة مار يوحنا لمدة أسبوع إعتبارا من مساء 26/03/2020 من أجل إجراء التّطهير اللازم للحفاظ على سلامة الجميع بإنتظار نتائج PCR".

كما قررت إدارة المستشفى "إعلام جميع العاملين في المستشفى بضرورة إجراء الحجر الصحي حتى ظهور النتائج الأولية للفحوصات"، متمنية من الجميع تقدير خطورة الوضع والإلتزام بالإرشادات الصحية.