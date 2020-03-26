حركة أمل جهزت 25 مركزا للحجر الصحي الاحتياطي في مختلف الأقضية

أعطت لجنة الطوارىء المركزية في ​حركة أمل​ التعليمات من رئاسة الهيئة التنفيذية الى المكاتب المركزية والأقاليم ومفوضيات كشافة الرسالة الإسلامية وجمعية الإسعاف الرسالي وأجهزتها الصحية بإشراف مكتب الصحة المركزي، لتجهيز مراكز حجر صحي احتياطي واستباقي لمواجهة احتمال تطور فايروس ​كورونا​ المستجد، وذلك بناء على توجيهات رئيس الحركة رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​.

وبحسب التعليمات فقد تمّ تجهيز خمسة وعشرين مركزا موزعة في مختلف الأقضية والمناطق في لبنان.

وتقوم المكاتب المركزية في الحركة، كل ضمن اختصاصه، بتنفيذ الاستراتيجية التي أقرّتها لجنة الأزمة وإدارة الكوارث في الحركة، بحيث تكون فرق المتطوعين والأطباء والمسعفين على أتمّ الجمهوزية لتحمّل المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان.