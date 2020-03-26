الإصابات المعلنة بكورونا المستجد تتجاوز 500 ألف إصابة

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باريس: هناك أكثر من نصف مليون حالة معلن عنها بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس الخميس في الساعة 19:20 بتوقيت غرينتش.

سجلت 501556 إصابة على الأقل في 182 بلداً، بما في ذلك 22920 حالة وفاة وفقًا لحصيلة أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية استنادًا إلى البيانات الرسمية للدول وأرقام منظمة الصحة العالمية. ويعتقد أن عدد الإصابات الفعلية أعلى لأن العديد من البلدان تختبر فقط الحالات الشديدة أو المرضى الذين يحتاجون لدخول المستشفى.



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