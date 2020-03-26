الصين تخفض الرحلات الدولية وتمنع دخول الأجانب

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أعلنت السلطات الصينية الخميس أنها ستخفض بشكل كبير الرحلات الدولية وتحظر على الأجانب الدخول إلى البلاد لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد وإعادة إدخاله الى البلاد.

لم تبلغ الصين عن أية إصابات محلية جديدة بفيروس كوفيد-19 ليومين متتاليين، لكن المسؤولين أثاروا مخاوف بشأن عدد الحالات المستوردة التي تجاوزت الآن 500 حالة.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أن الأجانب الذين يعيشون في الصين ولديهم تأشيرات سارية وتصاريح إقامة سيمنعون من العودة الى البلاد بعد منتصف ليل السبت.

وأضافت أن "تعليق (الدخول) إجراء مؤقت اضطرت الصين لاتخاذه في ضوء حالة تفشي المرض". وذكرت وزارة الشؤون الخارجية أن معظم الإصابات الخمسمئة المستوردة كانت بين صينيين عائدين إلى ديارهم.

وذكر البيان أن الدبلوماسيين وطواقم شركات الطيران والسفن الدولية سيظل بوسعهم دخول البلاد. وستحدد الرحلات المغادرة من الصين برحلة واحدة أسبوعيا الى كل بلد، فيما سيسمح لشركات الطيران الدولية برحلة واحدة أيضا لكل منها.

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وقالت هيئة الطيران المدني الصينية أيضا إن برنامج الرحلات المعدل سيبدأ العمل به اعتبارا من 29 مارس. والاجراء الاخر الذي أعلنته الهيئة الخميس هو أن معدل إشغال الطائرات القادمة الى الصين او المغادرة منها يجب ألا يتجاوز 75%.

وتم تحويل جميع الرحلات الدولية المتجهة إلى بكين إلى مدن أخرى. وقد فرضت العديد من المدن الصينية بما في ذلك بكين وشنغهاي بالفعل الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوماً على جميع الوافدين من الخارج.

وكان من المقرر أن تصل حوالي 1100 رحلة ركاب دولية إلى الصين هذا الأسبوع.

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