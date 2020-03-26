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أكثر من 15 ألف وفاة في أوروبا جراء الإصابة بكورونا

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اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام


أودى بحياة أكثر من 15 ألف شخص في أوروبا، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية، وذلك حتى الساعة 17:00 ت.غ الخميس.

وفي الاجمال، سجلت 15500 وفاة في أوروبا، أغلبها في إيطاليا (8165) وإسبانيا (4089) وهما البلدان الأكثر تضرراً بكوفيد-19، وكذلك في فرنسا (1331).
وبتسجيلها 268191 إصابة مؤكدة، تعد أوروبا القارة التي ينتشر فيها الوباء بأسرع وتيرة.

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