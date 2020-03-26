أكثر من 15 ألف وفاة في أوروبا جراء الإصابة بكورونا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 15 ألف شخص في أوروبا، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية، وذلك حتى الساعة 17:00 ت.غ الخميس.
وفي الاجمال، سجلت 15500 وفاة في أوروبا، أغلبها في إيطاليا (8165) وإسبانيا (4089) وهما البلدان الأكثر تضرراً بكوفيد-19، وكذلك في فرنسا (1331).
وبتسجيلها 268191 إصابة مؤكدة، تعد أوروبا القارة التي ينتشر فيها الوباء بأسرع وتيرة.
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