شكرا لقرائتكم خبر عن مفيد فوزى: عبد الحليم حافظ كان لديه ذكاء اجتماعى بشكل كبير ومعشوق بين المحيطين به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى مفيد فوزى، إن عبد الحليم حافظ كان لديه ذكاء اجتماعى بشكل كبير وكان معشوق للغاية بين من حوليه، مشيرا إلى أن هذا الذكاء الاجتماعى جعله يشترك مع الفنان محمد عبد الوهاب في تدشين شركة صوت الفن، كما أن الذكاء الاجتماعى هو من جعل عبد الحليم حافظ يستطيع أن يصل إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من خلال أصداء عبد الناصر وأولاده.

وقال الإعلامى مفيد فوزى ، خلال حواره مع برنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، والذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق إن عبد الحليم حافظ كان محبوب للغاية كشخص بل كان معشوق، موضحا أنه يتذكر أن عبد الحليم حافظ تدخل فى مرة من المرات بعد فصله – أى مفيد فوزى – من العمل وقال إنه يجب عودة مفيد فوزى للعمل من جديد.

وتابع مفيد فوزى: عبد الحليم حافظ قال لصاحب العمل إنه إذا كان مفيد فوزى يكتب منشورات ضد البلد فهو كان يكتبها داخل منزلى، وتدخل من أجل أن أعود للعمل من جديد، موضحا أنه كان شخصية إنسانية واجتماعية كبيرة.

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وفى وقت سابق أكد الإعلامى مفيد فوزى، أن عبد الحليم حافظ عندما كان يتلقى العلاج في لندن كان يذهب إلى العاصمة البريطانية ويتذكر تاريخه الغنائى وكان يتذكر اللحظات السعيدة التى عاشها.

وقال الإعلامى مفيد فوزى خلال حواره مع برنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، والذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، إن عبد الحليم حافظ كان يحب الفنانة سعاد حسنى بعقله، وكان يغار عليها للغاية، ولكن الفنانة سعاد حسنى كانت تحب عبد الحليم حافظ بكل جوارحها وقبلها، موضحا أن عبد الحليم حافظ أرسل سائقه لأحد الشوارع التي يسكن فيها الفنانة زهرة العلا وزوجها، وطلب من سائقه أن يحصل على أرقام السيارات التي تقف تحت عمارة زهرة العلا لان سعاد تلعب ورق فى هذه الشقة.