شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مؤسسة ابو العينين تدعم متضررى كورونا بالمفروشات والمطهرات ورش المنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار المسئولية الاجتماعية للنائب محمد أبو العينين والجهود المتواصلة لمؤسسة ابو العينين الاجتماعية فى كفالة ورعاية الأسر الأكثر احتياجا و تخفيف الأعباء عنهم و مساعده المتضررين من الأحداث التي تمر بها البلد من تداعيات فيروس كورونا وسوء الاحوال الجوية، انطلقت قوافل تكافل وتراحم التي أعلنت عنها مؤسسة أبو العينين لدعم الاسر من محافظة الجيزة والمحافظات الاخري و مساعدة العمالة اليومية لسد احتاجاتهم الاساسية.

وجابت قوافل الخير من مؤسسة ابو العينين عدد من المحافظات والقرى مثل قرية الديسمى بالصف بالجيزة وبعض قري محافظة بني سويف مثل قرية الأمل وسنور وعدد من قرى محافظة المنوفية لتوزيع المواد الغذائية والمفروشات والكمامات والمطهرات وتطهير المنازل والشوارع حفاظا على أرواح الأهالي.

وستقوم مؤسسة أبو العينين بمواصلة القوافل حتي الانتهاء من الفيروس المستجد حيث أن المؤسسة نشأت منذ 40 عاما بهدف معاونة الناس والاسهام في رفع المعاناة عنهم لاسيما من أهلنا من البسطاء ومحدودى الدخل ومن الايتام والارامل والاسر الاكثر احتياجا.

وأكدت المؤسسة أن العالم يمر بأزمة صحية غير مسبوقة لكننا بإذن الله وبفضل تكاتفنا وتراحمنا وتعاوننا سنعبرها وسنصبح أفضل وأقوى مما كنا، ووجهت نائبة رئيس مجلس إدارة مؤسسة ابو العينين الشكر للشعب المصرى على وعيه ووطنيته وإلتزامه بقرارات الدولة لمواجهة فيروس كورونا .

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تأتي قوافل مؤسسة أبو العينين في إطار الجهود التي يقوم بها النائب محمد أبو العينين ومؤسسة أبو العينين الاجتماعية لمساندة جهود الدولة بكافة مؤسساتها فى التصدى لفيروس كورونا وحماية صحة وسلامة الشعب المصرى، حفظ الله مصر ووقى شعبها من كل شر ومكروه.