شكرا لقرائتكم خبر عن قمع أردوغان يتزايد.. تركيا تحقق مع برلماني بعد حديثه عن إصابات بفيروس كورونا داخل سجون أنقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن السلطات التركية فتحت تحقيقًا مع نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وعضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، بسبب حديثه عن وجود حالات إصابة بفيروس «كوفيد -19» داخل السجون، حينما أعلن قبل يومين أن نتيجة التحليل الذي أجري لأحد المعتقلين في سن 70 عامًا، كشفت إصابته المؤكدة بفيروس كورونا.

واتهمت النيابة العامة في أنقرة عمر فاروق جرجرلي أوغلو، بنشر أخبار لا أساس لها من الصحة، وأعلنت بدء التحقيق معه بتهمة إثارة الذعر والفزع بين المواطنين. وأطلق نشطاء في تركيا حملات للإفراج عن المعتقلين خوفًا من تحول السجون إلى بؤرة لانتشار فيروس كورونا.

ومساء أمس الأربعاء أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجة، تسجيل 561 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، و15 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 59 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 2433 حالة مؤكدة.

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وكان الصحفي التركي أرك آجارير أثار جدلا فيما يتعلق بعدد الوفيات الحقيقي بفيروس كورونا في تركيا، حيث نشر عبر حسابه على تويتر، صورة لتقرير حالة وفاة، يظهر فيه أن سبب الوفاة موت بشكل طبيعي، لكنه أشار إلى أن الشخص المذكور دفن وفقًا لقواعد الحجر الصحي، أي بالطريقة نفسها التي تدفن بها الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وكان عضو المجلس العلمي الخاص بمكافحة «كورونا»، ألباي أزاب، أشار إلى توقعات بارتفاع معدلات الإصابة في تركيا إلى 5 آلاف حالة خلال أربعة أسابيع. وتقول معلومات إن الأعداد الحقيقة لضحايا فيروس كورونا في تركيا أكبر بكثير من المعلن رسميًا.

وفى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن شركة «Boyner» وشركة «YKM» والعديد من الشركات التركية، أعلنوا إغلاق متاجرهم بشكل مؤقت بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد، حيث وفقًا للأرقام الرسمية، انتشر فيروس كورونا الجديد بشكل سريع في تركيا، ووصل عدد حالات الإصابة إلى 191، كما فقد شخصان حياتهما بسبب الفيروس، ولهذا السبب أعلنت شركة «Boyner» وشركة «YKM» في تركيا، إغلاق جميع محلاتها في تركيا بشكل مؤقت اعتبارًا 19 مارس 2020.

وعقب شركة «Boyner»، أعلنت أكثر من 20 شركة و علامة تجارية أنها أغلقت متاجرها بشكل مؤقت، وقالت شركة «Boyner» على حسابها الخاص بموقع تويتر: نظرًا لانتشار فيروس كورونا الجديد في العالم وبلدنا، فإننا نهتم بصحة ومخاوف عملائنا الكرام وجميع موظفينا وعائلاتهم وأحبائهم. وفي إطار مسؤوليتنا تجاة تباطؤ انتشار الفيروس، سنغلق جميع محلات شركة (Boyner) وشركة (YKM) في تركيا بشكل مؤقت اعتبارًا منذ 19 مارس 2020 مع الحفاظ على حساسيتنا المعتادة حول حقوق الموظف والعامل.