بالصور- مدير أمن أسيوط يوفر سيارات لنقل ركاب قطار توقف بسبب الحظر

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:
وجه اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، مساء اليوم الخميس، توفير عدد من سيارات النقل الجماعي "السيرفيس" لنقل ركاب قطاري 918 أسوان القاهرة، وقطار 986 القاهرة أسوان، بعد توقفهم بمحطة قطارات أسيوط نتيجة لتطبق قرار حظر التجول.
وتفقد اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، الشوارع والميادين للتأكد من تطبيق حظر التجول، وأثناء جولته في ميدان محطة السكك الحديدية، شاهد خروج عشرات الركاب من بوابة محطة القطارات، وعدم توافر مواصلات لنقلهم بسبب فرض حظر التجول، ما دفع مدير الأمن لتوجيه العميد أشرف مرسي مدير إدارة المرور، والعقيد إيهاب الألفي وكيل إدارة المرور بتوفير سيارات نقل جماعي لنقل المواطنين.
وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط، فرضت لليوم الثاني، حظر التجول بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، وذلك تنفيذًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحظر التجول من السابعة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي.
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