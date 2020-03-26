بالصور.. محافظ الأقصر ومدير الأمن في جولة لمتابعة تطبيق قرار الحظر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:
أجرى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مساء اليوم الخميس، جولة ميدانية في عدد من المناطق داخل مدينة الأقصر، لمتابعة تطبيق قرار حظر التجوال، الصادر من رئيس مجلس الوزراء، ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
شارك في الجولة مدير أمن الأقصر اللواء أيمن راضي، ونائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، والسكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبو العزايم، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
وتابع محافظ الأقصر، خلال الجولة، التي شملت شوارع كورنيش النيل والمحطة وميدان صلاح الدين وميدان أبو الحجاج، التزام المواطنين بقرار حظر التجوال، كما تابع المحافظ تنفيذ قرار إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور.
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