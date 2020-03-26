في استجابة لمبادرة محافظ جنوب سيناء.. مستثمر يخفض قيمة الإيجارات 60%

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلن النائب مجدى بيومي، أحد المستثمرين بمدينة شرم الشيخ، وعضو مجلس النواب، تخفيض قيمة الايجارات للمحلات الخاصة به بقطاع السوق التجاري القديم، بمدينة شرم الشيخ، إلى 60% من قيمة الإيجار، على أن يدفع المستأجر 40% فقط من القيمة لمدة ثلاث شهور اعتبارًا من 1 ابريل المقبل وحتى 30 يونيو.

وأكد النائب مجدى بيومي، أن هذه المبادرة لتعاون مع جهود الدولة و محافظة جنوب سيناء، للعبور من مرحلة الكساد الاقتصادي التي تمر بها البلاد، نتيجة الاجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وكان اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، قد أصدر اليوم الخميس، قرار رقم 63 لسنة 2020، بتخفيض قيمة الإيجار، وقيمة استغلال أو الانتفاع بالشواطئ، والتراخيص الإدارية، والمشاتل، وجميع الاشغالات التي جرى التعاقد بشأنها من قبل المحافظة، بنسبة 50% من القيمة المستحقة، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 1 أبريل المقبل وحتى 30 يونيو، لحماية المواطنين من تداعيات الاجراءات التي جرى اتخاذها، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وما سيتركه من أثار سلبية على المواطنين بشكل عام والقطاع السياحي بشكل خاص.

وأهاب محافظ جنوب سيناء بملاك الفنادق، والبازارات، والمحلات، والمولات، باتخاذ الاجراءات التي تسلكها المحافظة، للتخفيف عن كاهل المستأجرين للوفاء باحتياجاتهم، والتزاماتهم خلال الفترة الراهنة.