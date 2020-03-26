النيابة العامة تنشر دليلا لخدمات المرور الإلكترونية.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

اعتمد النائب العام المستشار حماده الصاوي إطلاق خدمات المرور الإلكترونية على مستوى الجمهورية، في ظل سياسة النيابة العامة لتفعيل التحول الرقمي لإنفاذ القانون، وتزامنًا مع تعليق العمل بنيابات المرور الجزئية ضمن خطة الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)،

ويمكن استخدام خدمات المرور الإلكترونية عبر الرابط (www.ppo.gov.eg) على مدار 24 ساعة بدلًا من التوجه لنيابات المرور على أن تصل الخدمات بالبريد المصري.

ونشرت النيابة العامة، دليلا خدميا للمستخدم؛ لمعرفة خدمات نيابات المرور الإلكترونية على مستوى الجمهورية بالتفصيل عبر الرابط التالي: