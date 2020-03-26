"بين السور والمجمع".. تفاصيل حريق مخلفات بجوار نادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الخميس، حريقا اندلع بجوار نادي الزمالك، دون إصابات. البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بمحيط نادي الزمالك بحي المهندسين. Advertisements دفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبد الظاهر، وسط انتشار قوات الشرطة من قسم شرطة العجوزة بقيادة العميد أيمن الجيار. وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، وأخمدوا الحريق دون إصابات. وتبين بالفحص والمعاينة نشوب الحريق بقطعة أرض فضاء تقع بين سور نادي الزمالك ومجمع الحامدية الشاذلية، نتج عنه احتراق مخلفات ومجموعة مقاعد. انتدبت لجنة من العمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق كاملة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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