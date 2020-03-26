4 سيارات إطفاء تجابه نيران مجمع مطبي ملاصق لنادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: يكافح رجال الحماية المدنية بالجيزة نيران حريق هائل اندلع في مجمع طبي مجاور لنادي الزمالك بحي المهندسين، الخميس. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في مجمع طبي خاص بمسجد الحامدية الشاذلية ملاصق لنادي الزمالك. وجرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وفرضت قوات الشرطة من قسم العجوزة كردونا أمنيا لتسهيل مهمة رجال الدفاع المدني. ويعمل رجال الإطفاء على محاصرة ألسنة النيران، وتقليل حجم الخسائر من جهة، ومنع امتدادها إلى منشآت النادي.

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