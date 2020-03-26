كورونا يقتل 1000 شخص بأمريكا.. ومسؤولون: لم نصل لمرحلة الذروة

قتل فيروس كورونا أكثر من 1000 شخص في الولايات المتحدة الأمريكية، وسط اجراءات ومجهودات يائسة للأطباء والتي لم

تأتي بنتيجة.وبحسب ما ذكرتسي إن إن، أن مسؤلو الصحة قالوا إن وقت الذروة لم يأتي بعد وقد تأتي ذروتها خلال الثلاث أسابيع المقبلة.

يذكر أن عدد الوفيات في ولاية كاليفورينا يتضاعف كل ثلاثة أو أربعة أيام.