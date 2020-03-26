قتل فيروس كورونا أكثر من 1000 شخص في الولايات المتحدة الأمريكية، وسط اجراءات ومجهودات يائسة للأطباء والتي لمتأتي بنتيجة.
وبحسب ما ذكرتسي إن إن، أن مسؤلو الصحة قالوا إن وقت الذروة لم يأتي بعد وقد تأتي ذروتها خلال الثلاث أسابيع المقبلة.
يذكر أن عدد الوفيات في ولاية كاليفورينا يتضاعف كل ثلاثة أو أربعة أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يقتل 1000 شخص بأمريكا.. ومسؤولون: لم نصل لمرحلة الذروة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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