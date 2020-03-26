75 ألف مصاب بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

أعلنت جامعة هوبكنز، اليوم الخميس 26 مارس، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19" في الولايات المتحدة وصل إلى 75 ألف شخص، نقلا عن إحصاءات اتحادية ومحلية، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

ووفقا للبيانات، في الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي، بلغ

عدد المرضى، الذين يعانون من فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 75 ألفا و233 شخصاً وتوفي 1070 شخصًا.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الثالثة في العالم في عدد الإصابات. ووفقا للجامعة، تم تسجيل 81782 إصابة،

و3291 حالة وفاة بالصين، أما إيطاليا فانتقلت لاحتلال المرتبة الأولى بعدد إصابات تصل إلى 88539 و8165 حالة وفاة.



وبحسب إحصائيات الجامعة، فقد وصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، والذي صنفته منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الجاري، "جائحة"، أكثر من نصف مليون شخص، أما الوفيات فقد تخطت الـ22 ألف شخص.

