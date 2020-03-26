لمواجهة كورونا.. الصين تدعم الجزائر بفريق ومعدات طبية

دعمت الحكومة الصينية الجزائر بفريق طبي متخصص في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت الجزائر عشرات الحالات المصابة بالمرض بخلاف الوفيات. وأوضحت مصادر جزائرية، اليوم، أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية من مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة، في رحلة إلى العاصمة الصينية بكين، لجلب فريق طبي صيني لمواجهة كورونا. بومدين الدولي بالعاصمة، في رحلة إلى العاصمة الصينية بكين، لجلب فريق طبي صيني لمواجهة كورونا. ويتكون الفريق الطبي الصيني من 12 طبيا و8 ممارسي صحة، وسيجلبون معهم تجهيزات طبية متطورة، أثبتت نجاعتها في احتواء فيروس كورونا، وذلك وفق قناة "النهار" الجزائرية. معهم تجهيزات طبية متطورة، أثبتت نجاعتها في احتواء فيروس كورونا، وذلك وفق قناة "النهار" الجزائرية. وأشارت القناة إلى أن المبادرة الصينية تأتي عرفانا للمبادرة الجزائرية التي قامت بها الشهر الماضي، عندما أرسلت 500 ألف قناع طبي و20 ألف نظارة وقائية و300 ألف قفاز إلى بكين.



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