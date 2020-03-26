بريطانيا تدفع 210 ملايين جنيه استرلينى لتطوير لقاح كورونا



تعهدت السلطات البريطانية، اليوم، بدفع 210 ملايين جنيه استرليني للتحالف الدولي، بهدف تطوير لقاح فيروس كورونا المستجد والمنتشر في جميع أنحاء العالم. وفرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الاثنين، إغلاقا عاما في المملكة المتحدة لثلاثة أسابيع بهدف الحدّ من تفشّي أسابيع بهدف الحدّ من تفشّي فيروس كورونا المستجد ّ، الذي أودى بأكثر من 300 شخص في البلاد. وفي إطار هذا الإجراء، لن يسمح للبريطانيين بمغادرة منازلهم سوى في حالات محدودة جدًا مثل شراء الاحتياجات الضرورية والتوجّه إلى العمل أو إلى الطبيب أو ممارسة في حالات محدودة جدًا مثل شراء الاحتياجات الضرورية والتوجّه إلى العمل أو إلى الطبيب أو ممارسة الرياضة مرة واحدة يوميًا، وفق ما أوضح جونسون في كلمته إلى الأمة. ويمنع التجمّع الذي يضمّ أكثر من شخصين، مع إغلاق كل متاجر بيع السلع غير الأساسية وأماكن العبادة.



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