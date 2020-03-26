أصدرت الحكومة الأردنية، اليوم، أمر الدفاع رقم 3 ويشمل عقوبات مالية وحبس مخالفي حظر التجول، الذي فرضته البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وسجلت وزارة الصحة الأردنية، الأربعاء، تسجيل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي بالإصابات إلى 172 إصابة.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا " أن الحالات توزعت،
وتم فرض حظر التجول يوم السبت بعد أن أصدر العاهل الأردني الملكعبدالله مرسومًا يمنح الحكومة سلطات واسعة؛ لفرض حظر تجول ينفذه الجيش وإجراءات أخرى تقيد الحريات المدنية والسياسية.
وبررت الحكومة القيود الصارمة بقولها إن الكثير من الناس قد استخفوا بدعوات البقاء في منازلهم، وخاطروا بانتشار الفيروس بسرعة.
وأغلقت المتاجر والمخابز وحتى الصيدليات منذ ذلك الحين في إغلاق كامل للأنشطة التجارية وانتشر الجيش في جميع أنحاء البلاد، وحذر من أن أي شخص يغادر منازله سيواجه السجن لمدة عام.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن: عقوبات مالية وحبس لمخالفى حظر التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.