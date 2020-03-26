تطوير جهاز للكشف السريع عن كورونا

شتوتجارت (د ب أ) أعلنت شركة التكنولوجيا والصناعات الهندسية «بوش»، أمس، أنها تعمل على تطوير جهاز جديد يستطيع الكشف عن فيروس كورونا خلال أقل من ساعتين ونصف الساعة.

وذكرت الشركة في بيان أن جهاز الكشف السريع عن فيروس كورونا يعمل بصورة آلية تماماً، وهو مصمم للاستخدام في المستشفيات وعيادات الأطباء، وغيرها من المنشآت الصحية.

وأكدت «بوش» أن تجربة الجهاز حققت دقة بنسبة تزيد على 95%، موضحة أنه يلبي معايير الجودة الخاصة بمنظمة الصحة العالمية.

ويستغرق الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا حالياً ما بين 4 و5 ساعات، وقد يكون الوقت بين الحصول على العينة من المريض وتلقي النتيجة أطول من ذلك بسبب اللجوء إلى معامل خارجية لتحليل العينة، بحسب معهد «روبرت كوخ» الألمانية للدراسات الطبية.

ويتيح جهاز «بوش» إجراء عملية التحليل بالكامل داخل المستشفى. وتم تطوير الجهاز خلال 6 أسابيع، ومن المنتظر طرحه للاستخدام في ألمانيا في أبريل المقبل، ثم في الدول الأخرى لاحقاً.

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