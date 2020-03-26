بوتين يأمل في دحر وباء كورونا خلال 3 أشهر

موسكو (رويترز)

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، أن بلاده قادرة على التغلب على فيروس كورونا المستجد في أقل من ثلاثة أشهر، إذا فرضت إجراءات صارمة بسرعة في الوقت الذي علقت فيه السلطات كل رحلات الطيران المنتظم والعارض، من وإلى البلد اعتباراً من اليوم الجمعة.

وقالت سلطات العاصمة الروسية موسكو: «إنها ستغلق كافة المتاجر في موسكو باستثناء الصيدليات ومحال الأغذية من مطلع الأسبوع المقبل».

وأعلنت السلطات هذه الإجراءات، بعدما سجلت روسيا أكبر زيادة خلال يوم واحد في حالات كورونا، أمس، لتصل الحصيلة الرسمية إلى 840 حالة.

وكشف بوتين في خطاب بثه التلفزيون على مستوى البلاد، أمس الأول، عن إجراءات جديدة بهدف إبطاء انتشار الفيروس، وأعلن وقف العمل خلال الأسبوع المقبل للكثير من الروس، وحث الناس على البقاء في منازلهم.

وناقش تلك الإجراءات خلال اجتماع بثه التلفزيون مع رواد الأعمال.