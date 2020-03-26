بغداد (الاتحاد) قال رئيس الحكومة العراقية المكلف، عدنان الزرفي، أمس، إنه سيعتمد سياسة لا تجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات.

وكتب تغريدة على «تويتر» «سنعتمد سياسة خارجية قائمة على مبدأ العراق أولاً، والابتعاد عن الصراعات الإقليمية والدولية التي تجعل منه ساحة لتصفية الحسابات».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزرفي: سنعتمد سياسة العراق أولاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.