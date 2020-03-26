فرنسا تحصي 365 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أحصت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، وفاة 365 شخصاً في المستشفيات خلال 24 ساعة جراء فيروس كورونا المستجد بينهم فتاة.
ويشكل ذلك ارتفاعاً بنسبة 27 في المئة عن وفيات اليوم السابق.
وقال المدير العام لهيئة الصحة جيروم سالومون "لدينا الآن 3375 مريضاً في العناية المركزة في فرنسا (بزيادة 548 في يوم واحد)" ويحتاجون إلى البقاء تحت أجهزة الإعاشة بزيادة 19 في المئة عن أمس.
وأضاف سالومون أن من بين الوفيات "فتاة عمرها 16 عاماً لأول مرة" في منطقة باريس.
وارتفع عدد الوفيات في فرنسا إلى 1696 حالة منذ بداية الوباء.
ولا يشمل الإحصاء اليومي، الذي تعلنه الحكومة، إلا من يموتون في المستشفيات. لكن السلطات قالت إنها ستتمكن قريباً من جمع بيانات الوفيات في دور المسنين والتي ستؤدي على الأرجح إلى زيادة عدد الوفيات المسجلة.
وقال المدير العام لهيئة الصحة إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع 16 في المئة خلال 24 ساعة.
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