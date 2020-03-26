السعودية تسجل 112 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) ليرتفع بذلك العدد التراكمي للحالات إلى 1012 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد عبد العالي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن من بين الحالات التي تم رصدها وتسجيلها 12 حالة مرتبطة بالسفر ومعزولة صحياً منذ قدومها إلى منافذ المملكة، وبقية الحالات وعددها 100 حالة من المخالطين لحالات سابقة وتحت المراقبة الصحية.

وأكد العبد العالي أن معظم الحالات مستقرة، فيما تقدم العناية المركزة لـ6 حالات حرجة، وسجلت حالة وفاة لمقيم في المدينة المنورة يعاني من أمراض مزمنة. بذلك، يصل إجمالي الوفيات إلى 3 وفيات. وسجلت 4 حالات تعافٍ إضافية، ليصل عدد المتعافين إلى 33 حالة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة إلى أن إجراءات حصر المخالطين والتقصي الوبائي رصدت 23 ممارساً صحياً من بين 1012 حالة المعلن عنها. ولم يسجل تفش في المنشآت الصحية باستثناء المنشأة الصحية الخاصة بمنطقة الرياض التي أغلقت احترازياً وتمت السيطرة على الوضع فيها وقد أعلن عن ذلك سابقاً.

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