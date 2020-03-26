لأول مرة.. بريطانيا تسجل أكثر من مئة وفاة بكورونا في يوم واحد

سجلت بريطانيا، اليوم الخميس، للمرة الأولى أكثر من مئة وفاة في يوم واحد جراء فيروس كورونا المستجد.

وقالت الحكومة البريطانية إن 115 شخصاً آخرين توفوا في البلاد بعد إصابتهم بفيروس كورونا الجديد.

بذلك، يرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 578 شخصاً.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 11658، اليوم الخميس، ارتفاعاً من 9529 حالة أمس الأربعاء.

وأعلنت بريطانيا الإغلاق الشامل وطلبت من الجميع البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

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