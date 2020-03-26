لبنان يمدد الإغلاق الشامل أسبوعين لاحتواء تفشي كورونا

أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، اليوم الخميس، تمديد الإغلاق على مستوى البلاد لمدة أسبوعين حتى 12 أبريل المقبل لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

كما فرض لبنان إجراءات صارمة جديدة بدا أنها تصل إلى حد حظر التجول خلال الليل.

وبموجب الإغلاق، الذي فرضه إثر إعلان لبنان حالة طوارئ طبية في 15 مارس الجاري، يمكن للمواطنين مغادرة منازلهم لشراء الغذاء والدواء فقط بينما تم إغلاق كل الأعمال غير الضرورية. ومطار بيروت مغلق أيضا.

ونقلت الوزيرة عن رئيس الوزراء حسان دياب قوله بعد اجتماع لمجلس الوزراء: «إننا لا نزال في مرحلة الخطر الشديد ومن الضروري تمديد مهلة التعبئة العامة لأن فترة احتواء المرض تتطلب خمسة أسابيع».

وشدد لبنان، اليوم الخميس، الإجراءات أكثر وأمر بإغلاق متاجر السوبر ماركت ومنتجي المواد الغذائية من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة صباحا واستثنى من هذا الإغلاق الصيدليات ومنتجي المستلزمات الطبية والمطاحن والمخابز.

وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان يوضح تلك الخطوات، إن السكان سيمنعون من الخروج خلال تلك الساعات وإن الجيش وقوات الأمن ستنفذ تلك القيود.

ولم يعلن لبنان، الذي يعاني بالفعل من أزمة مالية خانقة، حالة طوارئ عامة أو حظرا رسميا للتجول إذ سيتطلب ذلك موافقة البرلمان.

وأعلن لبنان، اليوم الخميس، تسجيل 368 حالة إصابة بكورونا ووفاة ستة أشخاص.