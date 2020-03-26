كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد بن زايد: الإمارات تدعم كل تحرك دولي للتصدي لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء اليوم الخميس، إن "دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم وتشارك في كل تحرك دولي جماعي؛ للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) واحتواء تداعياته".

وأشار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مشاركته في قمة مجموعة العشرين الاستثنائية (G-20) لمواجهة فيروس كورونا، مؤكداً على وجود مواقف ومقررات مهمة للقمة تجسد الوعي بضرورة بناء استجابة دولية متسقة لهذا التحدي.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "شاركت في قمة مجموعة العشرين الاستثنائية "G-20" لمواجهة فيروس كورونا.. مواقف ومقررات مهمة للقمة تجسد الوعي بضرورة بناء استجابة دولية متسقة لهذا التحدي، والإمارات تدعم وتشارك في كل تحرك دولي جماعي للتصدي للفيروس واحتواء تداعياته، نستطيع معا، ومعا فقط التغلب على هذا الخطر وكبح جماحه".

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وكان ولي عهد أبوظبي، قد شارك في قمة قادة مجموعة العشرين "G 20" الاستثنائية الافتراضية، التي عقدت تحت رئاسة ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتأتي مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه القمة بصفتها ضيفاً ورئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، وناقشت القمة سبل تنسيق الجهود العالمية وتكثيف التعاون المشترك والتضامن لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيراتها الإنسانية والصحية والاقتصادية على الشعوب والدول في أنحاء العالم كافة.

وشارك في القمة أعضاء مجموعة العشرين وقادة الدول المدعوة، والتي تضم المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا وجمهورية سنغافورة وجمهورية سويسرا الاتحادية، وممثلو المنظمات الدولية، وتشمل منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة، كما شارك مجلس الاستقرار المالي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة التجارة العالمية.

ووفقًا لأخر الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 521 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 23 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 123 ألف شخص.