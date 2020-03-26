كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا.. حالات الإصابة بفيروس كورونا تتجاوز 75 ألف شخص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت جامعة "هوبكنز" بالولايات المتحدة، مساء اليوم الخميس، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وصل إلى 75 ألف شخص في أمريكا.

ووفقاً للبيانات الحديثة، بلغ عدد المرضى، الذين يعانون من فيروس كورونا في الولايات المتحدة 75 ألفا و233 شخصاً وتوفي 1070 شخصًا.

هذا وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الثالثة في العالم في عدد الإصابات، ووفقا للجامعة، تم تسجيل 81782 إصابة، و3291 حالة وفاة بالصين، أما إيطاليا فانتقلت لاحتلال المرتبة الأولى بعدد إصابات تصل إلى 88539 و8165 حالة وفاة.