كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا.. حالات الإصابة بفيروس كورونا تتجاوز 75 ألف شخص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت جامعة "هوبكنز" بالولايات المتحدة، مساء اليوم الخميس، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وصل إلى 75 ألف شخص في أمريكا.
ووفقاً للبيانات الحديثة، بلغ عدد المرضى، الذين يعانون من فيروس كورونا في الولايات المتحدة 75 ألفا و233 شخصاً وتوفي 1070 شخصًا.
هذا وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الثالثة في العالم في عدد الإصابات، ووفقا للجامعة، تم تسجيل 81782 إصابة، و3291 حالة وفاة بالصين، أما إيطاليا فانتقلت لاحتلال المرتبة الأولى بعدد إصابات تصل إلى 88539 و8165 حالة وفاة.
ووفقًا لأخر الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 521 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 23 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 123 ألف شخص.
هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين الماضي، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.