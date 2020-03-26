كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تتهم أمريكا بـ"شن حرب معلوماتية" ضد الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مساء اليوم الخميس، أنها "انتقدت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التي هاجم فيها جمهورية الصين الشعبية"، كما اتهمته بشن حرب معلوماتية ضد بكين مستغلا أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وكتبت زاخاروفا تدوينة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مؤخراً، إنه متمسك باستخدام تسمية (فيروس ووهان) لوصف فيروس كورونا الجديد، الذي أحدث وباء عالميا، وأعلن أن الصين تتحمل مسؤولية خاصة في ما يتعلق بالشفافية تجاه الوباء".

وأوضح بومبيو، موقفه قائلا: إن "تسمية فيروس ووهان تبين للجميع كيف بدأت الأمور؛ لأن مدينة ووهان الصينية كانت مصدر انتشار الجائحة، وكانت الحكومة الصينية أول من علم بالأمر".

وعلقت زاخاروف على هذا التصريح قائلة: "هذه حرب معلوماتية".

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