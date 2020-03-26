كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 26/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، من دولاً عدة حول العالم، "منحها أو بيعها مستلزمات طبية، مثل مطهر اليدين وأجهزة التنفس"؛ لمكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

آخر الأخبار العاجلة في العالم || إيطاليا تعلن ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

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