كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنتاجون: الجيش الأمريكي يسجل 288 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مساء اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في الجيش الأمريكي إلى 288 حالة.
وكان القوات البحرية الأمريكية، قي سجلت في وقت سابق من اليوم، إصابات جديدة بفيروس كورونا على متن حاملة الطائرات "تيودور روزفلت".
وتكثف الولايات المتحدة من محاولاتها لإرسال قوات إلى الحدود مع كندا لدعم عمليات انتشار فيروس كورونا.
وقالت مصادر حكومية أمريكية: إن "الرئيس دونالد ترامب يعتزم إرسال قوات إلى الحدود مع كندا لدعم عمليات مكافحة كورونا"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".
ولكن كندا أعلنت رفضها "بشدة" المقترح الأمريكي المرتبط بنشر قوات إلى الحدود المشتركة بين البلدين.
ووفقًا لأخر الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 510 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى 23 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 122 ألف شخص.
هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين الماضي، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.