كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 367 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء الخميس، تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع عدد الإصابات إلى 367 حالة مؤكدة.

ولفتت الصحة الجزائرية في بيان لها إلى ارتفاع عدد الإصابات بـ 65 حالة مقارنة بآخر حصيلة، فيما سُجلت أربع وفيات جديدة ليبلغ غدد الوفيات 25 وفاة.

هذا ويذكر أن فيروس كورونا منتشر في 36 ولاية جزائرية إلى الآن، وقد أعلنت السلطات إجراءات عديدة للحد من انتشار الفيروس؛ حيث وضعت ولاية البليدة، في حجر منزلي شامل لمدة عشر أيام قابلة للتجديد، فيما حُظر التجوال في عاصمة البلاد من السابعة مساء إلى غاية السابعة صباحا.

وقررت السلطات الجزائرية، في وقت سابق، تطبيق الحجر الصحي المنزلي الشامل في العاصمة لمدة 12 ساعة يوميا، بدأت بالفعل من يوم الثلاثاء الماضي كإجراء لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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