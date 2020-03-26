كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة السودانية" تؤكد: لم نسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفادت وزارة الصحة الاتحادية السودانية، مساء اليوم الخميس، بأنها لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في البلاد.
وأكدت الوزارة السودانية، على "عدم وجود أى حالات إصابة جديدة بالفيروس، وأن مجمل حالات الاشتباه في مراكز العزل بالسودان بلغ 13 حالة، حتى يوم الثلاثاء الماضي، وتم السماح لـ 42 شخصا بالخروج من العزل، بعد أن أثبت الفحص سلامتهم".
ولفتت إلى عدم وصول قادمين عبر مطار الخرطوم جراء إغلاق الأجواء السودانية أمام حركة الطيران، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، منوهة إلى أن "عدد القادمين من الدول الموبوءة نهاية شهر يانير الماضي، بلغ 2017 شخصا، وأنه تمت متابعة 1427 حالة في عدد من الولايات".
ووفقًا لأخر الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 510 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى 23 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 122 ألف شخص.
هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين الماضي، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.