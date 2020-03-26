كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة السودانية" تؤكد: لم نسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وزارة الصحة الاتحادية السودانية، مساء اليوم الخميس، بأنها لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في البلاد.

وأكدت الوزارة السودانية، على "عدم وجود أى حالات إصابة جديدة بالفيروس، وأن مجمل حالات الاشتباه في مراكز العزل بالسودان بلغ 13 حالة، حتى يوم الثلاثاء الماضي، وتم السماح لـ 42 شخصا بالخروج من العزل، بعد أن أثبت الفحص سلامتهم".

ولفتت إلى عدم وصول قادمين عبر مطار الخرطوم جراء إغلاق الأجواء السودانية أمام حركة الطيران، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، منوهة إلى أن "عدد القادمين من الدول الموبوءة نهاية شهر يانير الماضي، بلغ 2017 شخصا، وأنه تمت متابعة 1427 حالة في عدد من الولايات".