كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المغرب تسجل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الخميس، عن تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 275 حالة.

وقالت الصحة المغربية: إن "عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 10 حالات، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة، التي تماثلت للشفاء إلى 8 حالات"، لافتة إلى أنه تم إلى الآن استبعاد 931 حالة كان من المحتمل أن تكون مصابة ولكن التحليلات المخبرية أكدت عكس ذلك.