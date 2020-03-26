فرنسا تُحصي ضحايا كورونا.. 365 وفاة في 24 ساعة بينهم فتاة في 16 من العمر

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية أن فيروس كورونا المستجد تسبب في وفاة 365 شخصا في المستشفيات خلال 24 ساعة في فرنسا.
ومن بين الحالات المسجلة اليوم “فتاة عمرها 16 عاما”، لأول مرة، في منطقة باريس، ليصل عدد الوفيات إلى 1696 حالة منذ بداية الوباء.
وقال المدير العام للصحة جيروم سالومون: “لدينا الآن 3375 مريضا في العناية المركزة في فرنسا بزيادة 548 في يوم واحد يعانون من شكل حاد من المرض من إجمالي 13904 مرضى (بزيادة 2365) أدخلوا إلى المستشفى”.
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