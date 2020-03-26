توفيت، اليوم الخميس، قاضية بالمجلس الأعلى للحسابات، بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا، قبل أسابيع.
ووفق مصادر “اليوم 24” فإن القاضية كانت في نشاط لجمعية الأعمال الاجتماعية، في مراكش، بمناسبة 8 مارس. وبعد عودتها من النشاط، ساءت حالتها الصحية، قبل أن تأكدت إصابتها بفيروس كورونا.
المعلومات المتوفرة أيضًا، تشير إلى أن حالة فزع واستنفار تسود المجلس، خاصة وأن الهالكة كانت عادت إلى مكتبها، بعد رحلة مراكش، واستأنفت عملها وخالطت زملاءها، ومجموعة من الناس.
وتجري في الوقت الراهن فحوصات لعدد من الذين خالطوا القاضية الراحلة للتأكد من سلامتهم من العدوى، وإخضاعهم للحجر الصحي.
كانت هذه تفاصيل خبر صدمة في سلك القضاء..وفاة قاضية بكورونا كانت في نشاط في مراكش بمناسبة 8 مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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